BTS finalmente lanzó el primer avance del próximo álbum de BTS, "Map of the Soul: 7". El video está protagonizado por Suga rapeando con letras desgarradoras. Ver a continuación

Estrena BTS y Suga el tráiler de "Interlude: Shadow" de "Map of The Soul: 7"

La nueva era de BTS comienza con el comeback trailer: 'Interlude: Shadow', el cual ha sido liberado esta mañana por Big Hit.

En el video de tres minutos se aprecia al rapero Suga, también conocido como Min Yoongi, en una canción que enfoca los sueños de la fama con las consecuencias de vivir bajo los reflectores.

La canción comienza con el verso en inglés, dice: " Quiero ser una estrella del rap / Quiero ser el mejor / Quiero ser una estrella de rock / Quiero que todo sea mío".

Esto es seguido por un verso coreano en el que dice: "En el momento en que estoy volando alto como lo deseé / mi sombra crece en esa luz intensa y explosiva / por favor no me dejes brillar / no me decepciones / no déjame volar / ahora tengo miedo ".

'Interlude: Shadow', es una de las canciones de su próximo álbum Map of The Soul: 7, que se liberará el 21 de febrero y el video musical de la canción principal del grupo integrado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, se hará el 28 de ese mismo mes.

Para las fans, nombradas como ARMY, el estreno de este álbum es muy importante pues sería el último que los siete chicos realizarían antes del retiro temporal de la banda para prestar el servicio militar.

A media hora de ser liberado, las fans ya reaccionaron en las redes sociales e hicieron tendencia los hashtags #ShadowIsHere, #ShadowisComing, #ShadowComebackTrailer, #BeyondTheShadow y Min Yoongi.