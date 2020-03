Estrellas del Zombie Fest conviven con sus fans en la ciudad

El año pasado, una de las películas de superhéroes que sorprendió tanto al público como la crítica especializada fue definitivamente Shazam!, la cual narraba la historia de cómo un joven adquiere súper poderes y se vuelve en adulto con sólo pronunciar una palabra mágica. Debido al éxito, la cinta tiene ya confirmada su secuela para el 2022 y al parecer todavía faltan algunos meses para que inicie el rodaje.

Durante su segunda visita a la ciudad, con motivo de la décima edición del Zombie Fest, Jack Dylan Grazer, actor que en el filme de 2019 dio vida al mejor amigo del protagonista y quien también se convierte en un superhéroe, habló un poco sobre el proyecto. ´´Ni siquiera tenemos el guión todavía´´, declaró el joven de 16 años.

Pero lo que sí tiene en puerta es el estreno de la miniserie de HBO, We Are Who We Are, donde fue dirigido por Luca Guadagnino, realizador de Llámame por tu Nombre. ´´Él es un genio, es súper meticuloso y exigente. Nunca había trabajado con un director que pudiera plasmar imágenes tan hermosas en pantalla´´, expresó.

Otra de los invitados al evento fue Katelyn Nacon, actriz que interpretó al personaje de Enid en cuatro temporadas de The Walking Dead. ´´Fue mi primer gran papel y lo obtuve cuando tenía tan sólo 15 años. Aprendí mucho. Fue una increíble experiencia estar rodeada de gente tan talentosa para aprender´´, comentó la artista, quien se dijo emocionada por volver a visitar México, ya que la primera vez que estuvo en el país tenía apenas cinco años.

Alec Utgoff, actor que encarnó a Alexei en la tercera temporada de Stranger Things, también fue una de las estrellas que estuvo repartiendo autógrafos y tomándose fotos con los fans. A pesar de que su personaje muere en la historia, el ucraniano-inglés no negó ni afirmó si podría volver aparecer mediante algún ´flashback´. ´´No puedo responder a eso. Quizás, quizás... Tendrán que ver la cuarta temporada´´, señaló.

El Zombie Fest 2020 celebrará hoy su segundo y último día de actividades en Cintermex.