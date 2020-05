Esto dijo Colate sobre polémico video de Paulina Rubio

Hace unas semanas, Paulia Rubio se convirtió en protagonista tras el bochornoso espectáculo que ofreció durante un concierto solidario en redes sociales.

En el video "La Chica Dorada" se muestra confusa al hablar y con una actitud que parece a todas luces afectada por alguna sustancia. Sus gestos de agacharse sobre la mesa y luego tocarse la nariz hicieron que los internautas dieran por hecho que se acababa de drogar, probablemente con cocaína.

Es precioso cómo los famosos dedican su tiempo libre a instruirnos en tiempos de coronavirus. Hoy Paulina Rubio nos ha enseñado cómo drogarse en directo y que se note mucho ?pic.twitter.com/GtnoHErLAP — Soy Una Gafapasta ?? (@SoyUnaGafapasta) April 19, 2020

Ahora, Nicolás Vallejo Nágera, su exmarido y padre de su hijo, se ha pronunciado al respecto desde Miami, donde pasa el confinamiento junto a su hijo.

"Desgraciadamente claro que lo he visto, muchas veces hago esfuerzo para no ver cosas que no me gustan, pero en este caso creo que me lo han enviado como 300 veces y bueno, pues desgraciadamente sí lo he visto. Es un tema triste y preocupante... es un tema que me apena y me preocupa muchísimo, tampoco me sorprende, pero evidentemente es triste".

De la misma manera, durante la entrevista que brindó para Europa Press, Vallejo-Nágera trató de desmentir los rumores que señalaban que Paulina había consumido algún tipo de droga durante el enlace; sin embargo, reveló que el estado en que ve a la madre de su hijo le preocupa.

"No creo que fuera su intención hacer lo que hizo, tampoco creo que estuviera haciendo lo que dicen que estaba haciendo. Pero sí es evidente que el comportamiento y su estado no es bueno y creo que debería hacer algo al respecto. Yo la conozco mejor que nadie y es un tema que me entristece y me preocupa mucho, pero no puedo hacer nada", explicó.