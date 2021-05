Estas famosas mexicanas celebran hoy su primer día de las madres

Fernanda Castillo

Se convirtió en mamá el pasado 19 de diciembre y su etapa postparto la tuvo delicada de salud en el hospital; afortunadamente la actriz se ha recuperado y disfruta de la maternidad junto a Liam y su pareja, el también actor Erik Hayser.

“Ser mamá es lo más extraordinario que me ha pasado. Es magia y dolor. Es transformación y paz, es maravilloso, pero toooodo menos fácil”, afirmó Castillo en un mensaje de Instagram.

Dulce María

La cantante y actriz está viviendo una gran etapa personal; pues ella y su esposo el productor Francisco Álvarez le dieron la bienvenida a María Paula el pasado 3 de diciembre. “Tener a esta bebita todos los días conmigo me ha cambiado la vida, me ha enseñado tanto y me recuerda que vale la pena luchar por nuestros sueños y por lo que queremos, ella es luz, esperanza, fuerza, paz, alegría, es fruto del amor y es magia pura mi maestra bebé”, afirmó.

Sherlyn

Durante muchos años uno de sus anhelos más grandes era convertirse en madre y formar una familia, estuvo casada, se divorció, y después de varias decepciones amorosas, la actriz tomó la decisión de

someterse a un proceso de inseminación artificial.

“La mejor historia de amor es la que escribimos tú y yo cada día! Te amo @andrenuestrobebe”, escribió en su cuenta de Instagram.

África Zavala

Justo un día después de su cumpleaños número 35, el 13 de agosto del año pasado, la actriz recibió a su mejor regalo, a su pequeño hijo León, quien lleva el nombre de su papá el actor y modelo León Peraza. “Nada me hace más feliz que verte sonreír”, publicó la estrella en sus redes sociales, donde comparte el desarrollo de su primer bebé.