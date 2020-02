Espectador rocía gas pimienta durante función del musical "Jagged little pill" en NY

El musical de Broadway Jagged little pill, que está basado en el álbum de rock alternativo homónimo de la cantautora canadiense Alanis Morrissette de 1995 y fue escrito por Diablo Cody, tuvo un intermedio inesperado durante la función de ayer sábado, porque un espectador al parecer roció un spray pimienta a la audiencia presente en el Broadhurst Theatre de Nueva York.

De acuerdo con información de The Hollywood Reporter, el Departamento de Policía de la "Gran Manzana" confirmó que en medio del segundo acto el teatro fue evacuado para que elementos de emergencia investigaran el incidente.

El personal médico auxilió a dos personas, pero la policía no reportó a personas con lesiones como resultado del incidente, ni ha confirmado las causas del uso del spray pimienta o una sustancia similar. Fuentes policiales dijeron que el incidente se registró en la sección de orquesta del teatro.

Mediante Twitter, el público compartió afuera del teatro su experiencia, lo cual fue acompañado por fotografías y videos de la evacuación del recinto después de que se detuviera la actuación.

Momentos más tarde se anunció que no se reanudaría la función y el costo de los boletos sería reembolsado.

La obra "Jagged little pill" cuenta con composiciones de Morissette, pero ella no tiene ninguna participación en la puesta en escena producida por Atlantic Records junto con a Diane Paulus, quien además está a cargo de la dirección.

Fun times at the #jaggedlittlepill matinee when the show was stopped and the whole theater was evacuated because someone sprayed pepper spray. pic.twitter.com/bHtLvMmzKA