Esmeralda Pimentel, hace ´click´ con mente y corazón

Esmeralda Pimentel se ha caracterizado por su labor filantrópica y su especial interés en causas sociales que van desde la pobreza hasta el medioambiente; su necesidad de ayudar a los demás es algo con lo que creció. "Creo que apoyar causas siempre ha sido parte de mi vida, crecí así y ahora que tengo esta profesión y que tengo este privilegio de tener micrófonos, claro que quiero hablar de los temas que me interpelan.

"Yo incito a las personas y les digo ´busca algo que te mueva y a eso dedícale tiempo, a informarte, a investigar en qué puedes aportar, siempre hay algo que aportar´", comenta. "Como actriz he aprendido a cuestionarme qué tipo de papeles estoy interpretando y qué mensajes estoy dando, a tener congruencia en lo que quiero y lo que acciono y cada vez he ido aprendiendo a rechazar proyectos. Me parece que es una confianza que he ido adquiriendo", apunta.