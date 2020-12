Escribe Beatriz Rivas sobre duelo y memoria

En su nueva novela Lo que no he dicho, Beatriz Rivas comparte una reflexión sobre la literatura, la maternidad, los lazos familiares y mucho más

Beatriz Rivas escribe sobre el duelo, la culpa y la memoria en Lo que no he dicho, una novela nacida del terremoto que sacudió a México en 2017, cuando su impulso fue quedarse inmóvil en lugar de correr por su vida pese a estar en un edificio viejo en la colonia Roma.

"¿Por qué demonios me quedé?, ¿Qué es lo que me llevó a quedarme?", se preguntó la autora mexicana. "Ahí surgió la idea de la novela: ¿Por qué alguien puede inconscientemente no quererse salvar?", dijo en entrevista.

Rivas presentó Lo que no he dicho en la edición virtual de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El libro es semiautobiográfico: la protagonista no se llama Beatriz sino Irene (en honor a Irène Némirovsky), pero, como dijo, quienes la conocen sabrán cuánto de ella hay en él.

"Hay mucho de mí en todas mis novelas, en sus personajes, pero en esta novela un poco más", señaló.

El relato es circular: empieza en ese departamento de la Roma y también termina ahí. Es como si "durara unos 10 minutos" en los que Irene ve pasar su vida frente a sí, dijo Rivas.

Retrata una amistad entrañable

También figura en la novela su amistad con el escritor Armando Vega Gil, quien se suicidó en 2019. Rivas había publicado cartas póstumas que le escribió en Facebook, pero lo que describe en la novela es diferente: son escenas que ocurrieron, conversaciones, gustos y viajes. Los escritores visitaron lugares remotos como Tailandia, China o Islandia, y ferias de libros por todo México.