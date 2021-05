¡Es oficial! La reunión de ´Friends´ será el 27 de mayo

Luego de una larga espera, finalmente se anunció la fecha en la que Monica, Phoebe, Chandler, Joey, Ross y Rachel volverán a visitar ´Central Pero´: Friends, the reunion estará disponible en streaming el 27 de mayo.

It's been 17 years, but your Friends are back. Stream the #FriendsReunion on May 27 only on HBO Max pic.twitter.com/NmuXLIx6En