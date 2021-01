Es auténtica a través de la música

Karol Sevilla inaugura con Tus besos una etapa de libertad personal y profesional en la que ya no hay miedos para ser auténtica y con la intención de dar voz a temas que la mueven. Karol conoció la fama a temprana edad por sus participaciones en telenovelas y teatro musical, pero fue hasta el 2016 que su trabajo se internacionalizó al haber sido la elegida por Disney Chanel para protagonizar Soy Luna.

La serie estuvo vigente por dos años y en ese tiempo Sevilla con sus patines y cantos alegres se convirtió en un símbolo para las y los niños de Latinoamérica. Al término del proyecto, Karol continuó su carrera como actriz y conductora de televisión y en el 2020 tomó la decisión de regresar a la música más madura, directa y con ganas de demostrar qué otras cosas podía ser.

"Ya no soy la chica Disney, no soy la chica de los patines, no pretendo ser la Tatiana de los niños. Yo quería crecer, quería tener otro tipo de contenido y creo que me ha hecho muy bien emocionalmente", menciona la cantante.

Ahora con su sencillo Tus besos no sólo inaugura una nueva etapa como cantante, sino que se adentra a un género en el que nunca antes había incursionado y asegura que está abierta a probar muchos más. "No solamente me voy a quedar en el pop urbano, quiero experimentar otros ritmos, reggaetón, poder lanzar baladas, traemos ideas bastante cool", adelanta la actriz.