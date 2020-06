Ernie Hudson declará su sueño por ser parte de Marvel

Todos recordamos a Ernie Hudson por su papel de Winston Zeddemore en las películas de Los Cazafantasmas. El actor estadounidense realizó una inolvidable interpretación que, junto al trabajo de otros actores, marcó un antes y un después en el género de la ciencia ficción.

Sin embargo, la celebridad de 74 años tiene un sueño más por cumplir. Ernie desea debutar en el Universo Cinematográfico de Marvel y expandir su carrera con nuevos proyectos.

Hudson se puso en contacto con Louis D´Esposito, co-presidente de Marvel, y buscó una oportunidad dentro de la empresa:

"Le sigo enviando mensajes de texto y es como: ´Hola, estoy aquí y estoy disponible´, no soy muy bueno rogando. ¿Entiendes lo que quiero decir?, no sé cómo hacerlo bien. He sido un fan del Universo Marvel y de DC, me encantan esas cosas. Crecí con muchas de ellas".

Ernie Hudson tuvo algunas ideas para incursionar en el MCU; por ejemplo, encarnar al padre de Black Panther:

"Primero fue el padre de Black Panther, así que lo insinué, fui un poco más allá de la insinuación. Los fans empezaron a captar el mensaje, así que llamé y dije: ´Bueno, ya sabes que está la parte del padre´ y me dijo: ´Bueno, esa parte es demasiado pequeña para ti".

Louis D´Esposito no busca un papel pequeño para Ernie, así que los fans no descartan la posibilidad de verlo en pantalla grande, interpretando a un grandioso personaje en el Universo de Marvel.

Por lo pronto, el actor tiene otros proyectos en puerta, entre ellos, el tercer filme de los Cazafantasmas que podría estrenarse en 2021.

La película lleva por nombre Ghostbusters: Afterlife, y fue dirigida y coescrita por Jason Reitman y Gil Kenan.