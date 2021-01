Eréndira Ibarra Fue víctima de abuso sexual

Eréndira Ibarra, conocida por su participación en series de éxito como Sense8 o Las Aparicio, rompió el silencio y reveló que en el pasado fue agredida sexualmente por un "actor famoso".

A través de un post de Instagram, la intérprete mexicana explicó que decidió contar su historia tras conocer la denuncia de Nath Campos, youtuber que el viernes pasado denunció al influencer Rix por abusar de ella hace unos años.

"Decidí romper mi descanso en Instagram después de ver el video de Nath Campos. Me sacudió y me triggerio profundamente. En esta cuenta no se solapa a violadores, no importa quiénes sean, si son familia, amigos, papás. A mí me han violado y han abusado de mí, he visto abuso a primera mano suceder frente a mis ojos y BASTA. Nunca más una persona abusadora se va a beneficiar de mi silencio", comentó Eréndira, quien es hija del reconocido periodista y productor mexicano, Epigmenio Ibarra.