Entregan Matthew McConaughey y Camila Alves cubrebocas en Texas

A través de redes sociales, el actor Matthew McConaughey y su esposa Camila Alves dieron a conocer la entrega de 110,000 cubrebocas o mascarillas que donó la compañía Lincoln y fueron repartidas en la zona rural de Texas.

El actor, originario de Texas agradeció a la compañía Lincoln, por la donación, que se produce durante una crisis para los hospitales rurales de todo el país, ya que muchos enfrentan dificultades financieras y por ende falta de insumos.

Thanks to @LincolnMotorCo for donating 110 thousand masks – me and @iamcamilaalves hitting the road to get em to rural hospitals in need across Texas pic.twitter.com/ztlSh7IpjO