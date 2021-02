Enfrentará su más grande reto

El emparrillado ya está listo para que el cantante canadiense The Weeknd emocione al público en el medio tiempo del Super Bowl LV

Tom Brady y Patrick Mahomes se disputarán el protagonismo en el Super Bowl LV con Los Bucaneros de Tampa Bay y Los Jefes de Kansas City, pero quien ya tiene asegurados los reflectores es The Weeknd en el show de medio tiempo de la justa deportiva.

Como es usual, la encomienda es superar el espectáculo de su antecesor inmediato, algo que no será fácil, luego de que en 2020 la NFL apostara por la audiencia latina con JLo y Shakira, en un espectáculo lleno de baile y sensualidad que dividió opiniones.

En rueda de prensa, The Weeknd adelantó que ofrecerá un show apto para toda la familia y dijo que usará distintas partes del estadio, el campo y un “poquito” de su famoso barco pirata enorme. Pero el cantante se abstuvo de dar detalles sobre su número. “Tendrán que verlo el domingo”, dijo.

El cantante canadiense invirtió $7 millones de dólares de su bolsillo para asegurarse de que el espectáculo sea exactamente como lo quiere. “Nos hemos centrado en llamar la atención de los aficionados en casa y hacer de las actuaciones una experiencia cinematográfica, eso es lo que queremos en el Super Bowl”, declaró el artista a la revista Billboard.

¿Sin invitados?

En entrevista con NFL Network, explicó que para desarrollar su visión del espectáculo no tiene sentido sumar colegas a su show, por lo que las especulaciones de la inclusión de Ariana Grande, Daft Punk o incluso Maluma o Rosalía, quedarían en el olvido, a menos que nos sorprenda este domingo con algún invitado especial.

El top de los más vistos

La expectativa también se centrará en la audiencia en EUA, renglón encabezado por los shows de medio tiempo que ofreció Katy Perry y que registró 120.7 millones de televidentes, seguida por Lady Gaga con 117.5 y Coldplay con 115.5 millones de espectadores.

Su medio tiempo favorito

En rueda de prensa The Weeknd recordó su show favorito: “Es definitivamente el de Diana Ross, 1996. Es tan glamorosa, en el show siempre sonriendo, tuvo un gran atractivo con el helicóptero aterrizando en medio del campo… me hubiese gustado hacer eso, para ser honesto”; “Aún lo podemos hacer. Tenemos tiempo”, bromeó un ejecutivo de la NFL, a lo que el canadiense respondió: “Pero ya no tengo el dinero, para ser honesto”.