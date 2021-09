Encuentran muerto a Michael K. Williams, actor de 'The Wire'

Brooklyn, Estados Unidos.- El actor Michael K. Williams, conocido por su personaje de Omar Little en la serie de televisión 'The Wire', fue encontrado muerto en su apartamento de Brooklyn el lunes por la tarde, dijeron a New York Post fuentes policiales.

De acuerdo con las autoridades, en la escena se hallaron objetos relacionados con el uso de drogas, lo que sugiere una posible sobredosis, posiblemente, por heroína o fentanilo.

La investigación preliminar descarta un asesinato o un intento de robo en su domicilio, ya que la entrada no fue forzada y el apartanto estaba en orden.

Las fuentes detallan que el actor de la serie de "Boardwalk Empire" fue encontrado muerto en la sala de su ático de Kent Avenue por su sobrino.

Proyectos en los que participó Michael K. Williams

Michael, 54 años, actualmente había sido nominado al premio Emmy 2021 como mejor actor de reparto en la serie de drama y horror 'Lovecraft Country'.

Dentro de las películas en la que lo podemos ver se encuentran: "12 Years a Slave", "The Purge: Anarchy", "The Incredible Hulk", "Gone Baby Gone, "Assassin's Creed", "Luv", entre otras.

En el mundo de los videojuegos también estuvo presente, al interpetar al sargento Kimble "Irish" Graves, personaje que apareció en Battlefield 4, así como en el de NBA2K21, dando vida a uno de los tantos agentes con los que podías encontrarte dentro del modo "Carrera".

