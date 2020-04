EN VIVO: One World Together At Home, el mega festival online por el coronavirus

Argentina: a las 15:00 comienza la primera parte y a las 21:00 el gran concierto

Uruguay: a las 15:00 comienza la primera parte y a las 21:00 el gran concierto

Chile: a las 14:00 comienza la primera parte y a las 20:00 el gran concierto

Venezuela: a las 14:00 comienza la primera parte y a las 20:00 el gran concierto

Colombia: a las 13:00 comienza la primera parte y a las 19:00 el gran concierto

Ecuador: a las 13:00 comienza la primera parte y a las 19:00 el gran concierto

México: a las 13:00 comienza la primera parte y a las 19:00 el gran concierto

Perú: a las 13:00 comienza la primera parte y a las 19:00 el gran concierto

Estados Unidos: a las 14:00 comienza la primera parte y a las 20:00 el gran concierto

España: alas 20:00 comienza la primera parte y a las 2:00 de la madrugada del domingo será el gran concierto

Horas 1 y 2:

Adam Lambert Andra Day Black Coffee Charlie Puth Eason Chan Hozier & Maren Morris Hussain Al Jassmi Jennifer Hudson Jessie Reyez Kesha Lang Lang Liam Payne Lisa Mishra Luis Fonsi Milky Chance Niall Horan Picture This Rita Ora Sofi Tukker The Killers Vishal Mishra.

Horas 3 y 4:

Adam Lambert Annie Lennox Ben Platt Cassper Nyovest Christine And The Queens Common Delta Goodrem Ellie Goulding Finneas Jack Johnson Jacky Cheung Jess Glynne Jessie J Juanes Kesha Michael Bublé Rita Ora Sebastián Yatra Sheryl Crow Sho Madjozi Sofi Tukker The Killers Zucchero.

Horas: 5 y 6:

Angèle Annie Lennox Ben Platt Billy Ray Cyrus Charlie Puth Christine And The Queens Common Eason Chan Ellie Goulding Hozier Jennifer Hudson Jessie J John Legend Juanes Lady Antebellum Leslie Odom Jr. Luis Fonsi Niall Horan Picture This Sebastián Yatra Sheryl Crow SuperM

??We´re LIVE! Tune in to One World: #TogetherAtHome for performances from some of the world´s biggest artists, stories from frontline workers, and insights from health experts. It's all in support of the @WHO´s COVID-19 Solidarity Response Fund. Watch now: https://t.co/Yu68OWPvHG