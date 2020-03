En plena contingencia, ¡profesores al rescate!

La cancelación de las clases en las escuelas y el nuevo proyecto que comenzó de parte del gobierno del estado, al impartir actividades educativas y lúdicas por televisión, es una buena alternativa en estos momentos donde se vive la contingencia. Sin embargo, a través de redes sociales surgen más opciones, pues hay docentes que están dispuesto a apoyar en el receso.

Facebook se ha convertido en una herramienta que hoy en día, se utiliza con buenos fines como el que empleó Arely Torres, maestra de sexto de primaria, ya que a través de un mensaje en su muro dijo estar a disposición de quien necesitara apoyo educativo para los niños, esto luego de la cancelación de clases.

´´Mientras estamos en escuela en casa, si necesitas ayuda sobre algo que le hayan encargado a tu hijo, contáctame y sin ningún tipo de costo te apoyo. Soy maestra y con mucho gusto te resolveré tus dudas a distancia. ¡Vamos a salir de esto! #mejorjuntos. Además tengo excelentes amigos maestros a los cuales les puedo preguntar en caso de no saber algo, haré lo mejor que pueda para ayudar a quien lo necesite´´, escribió.

Esta idea surgió luego de escuchar a madres de familia preocupadas de que sus hijos se puedan retrasar en su educación, por lo que decidió publicar el mensaje. ´´Entre amigas, supe que a lo mejor iban a batallar y no sabrían qué hacer para responder a lo que enviaron los maestros, les dije que yo les ayudaría y me recomendaron poner el aviso (en Facebook), por si más personas necesitaban saber que estaba disponible´´, añadió Torres.

Al ser madre de familia, debe estar atenta a los planes educativos, por ello, dijo que el proyecto de televisión del gobierno estatal es bueno, pero hace falta más apoyo. "Mi niño esta en kinder, pero no nos adaptamos bien al programa, su maestra nos mandó los ejercicios y los estamos haciendo, pero él no captó muy bien lo que vimos en la televisión y es muy complicado, porque hay niños que necesitan reforzar la enseñanza o que no entendieron, y en la televisión no es tan sencillo esclarecer dudas, es más general, si el alumno no lo entiende, se queda atrás´´, expresó.

Finalmente, la docente pidió a los padres de familia buscar contenidos que sean oficiales o bien apoyarse en los maestros que estén disponibles para evitar que los menores se confundan con apreciaciones distintas y que posteriormente afecten su reintegración escolar.