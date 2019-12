En el programa Del Amor Nace la Vista, buscan ayudar a más personas en la próxima década

Desde su origen en 2005, el programa social de salud visual, Del Amor Nace la Vista de Fundación Cinépolis, se ha encargado de unir esfuerzos con instituciones y especialistas, para apoyar a personas de bajos recursos que padecen ceguera por catarata, a fin de que puedan volver a ver.

Por ello, con más de 50,000 personas beneficiadas, la mira a la nueva década es la de ampliar las historias de éxito, lo que comenzará con la nueva campaña de la iniciativa, a partir de este mes.

´´El 80% de la ceguera en el mundo es evitable, y actualmente, el 90% de las personas que la padece por cataratas no tiene los recursos para financiar su cirugía, por ello creamos un modelo colaborativo para trabajar con oftalmólogos, especialistas, farmacéuticas y ayudar a las personas que desean volver a ver´´, expresó Lorena Guillé, directora de Responsabilidad Social y Fundación Cinépolis.

Por ello, el objetivo para 2030 será el de trabajar para devolver la vista a un total de 150,000 personas, a través de los apoyos otorgados por instituciones, empresas y las donaciones de $5 pesos de los cinéfilos que acuden diariamente a los complejos de Cinépolis.

´´Invitamos a la gente a que no solamente done en las instalaciones o en el sitio web, sino que nos ayuden a canalizar a las personas que requieran la ayuda, y que no puedan cubrir su cirugía´´, señaló.