¿El trabajo perfecto para Navidad? Pagarán 50 mil pesos por ver 25 películas en 25 días

ESTADOS UNIDOS.- ¿Te imaginas que te pagaran mucho dinero solo por ver películas? Pues ahora ese sueño puede hacerse realidad ya que Reviews.org, una página especializada en realizar reseñas de series, películas y productos tecnológicos o producto comercial, ofrece 2,500 dólares (poco más de 50 mil pesos) por ver 25 películas durante 25 días con el objetivo de elegir el mejor filme navideño de todos los tiempos.

