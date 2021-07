Anya Taylor-Joy nominada al Emmy pero con contrincantes difíciles

Anya Taylor-Joy recibió una nominación al Emmy a la mejor actriz de una serie limitada (miniserie) o película televisiva por su trabajo en The Queen´s Gambit, anunció la Academia de la Televisión de Estados Unidos.

La joven, nacida en Estados Unidos y con ascendencia argentina y española, se medirá en una potente categoría a Kate Winslet (Mare of Easttown), Cynthia Erivo (Genius: Aretha), Elizabeth Olsen (WandaVision) y Michaela Coel (I May Destroy You).

La edición 73 de los Emmy, los premios más importantes de la industria televisiva, se celebrará el próximo 19 de septiembre. Taylor-Joy es una de las grandes sensaciones de la pantalla en estos momentos tras triunfar con el retrato de una ajedrecista prodigio en la exitosa serie The Queen´s Gambit.

Este papel le dio el premio a la mejor actriz de una serie limitada o película televisiva en la última edición de los Globos de Oro. La carrera de Taylor-Joy tomó impulso con películas como The Witch (2015) y Split (2016), que la convirtieron en una de las jóvenes a seguir en Hollywood.

Además de The Queen´s Gambit, la actriz se ha dejado ver recientemente en Glass (2019), que era una secuela de Split, pero también de Unbreakable (2000); en la cinta Emma (2020), inspirada en la novela homónima de Jane Austen, y en la película sobre X-Men The New Mutants (2020).

En el futuro tiene previsto protagonizar Furiosa, precuela de Mad Max: Fury Road (2015), y también participará en The Northman, la nueva cinta de Robert Eggers (The Witch) y en donde compartirá escenas con Nicole Kidman, Willem Dafoe, Ethan Hawke, Alexander Skarsgård y Björk.