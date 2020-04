Emma Watson llegará a los 30 años en medio de pandemia global

La actriz británica Emma Watson cumplirá mañana miércoles 30 años de edad, en medio de las preocupaciones del mundo por la propagación del COVID-19 y su lucha por la igualdad de género.

Tras saltar a la fama a los 11 años, gracias a su personaje como "Hermione" en la saga Harry Potter, ahora llega a la tercera década de vida en medio de una preocupación que le confesó a la revista British Vogue.

"Si todavía no construiste un hogar, no te casaste, no tienes un bebé o sigues descubriendo cosas por tu cuenta... Si no tienes nada seguro a una edad en la que se supone que ya deberías tenerlo... Esto genera ansiedad", expresó quien también ha participado en películas como Las ventajas de ser invisible y La bella y la bestia.