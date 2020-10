Emma Roberts bloqueó a su mamá de Instagram... ¡por revelar que estaba embarazada!

ESTADOS UNIDOS.- Para la actriz Emma Roberts, su embarazo debería ser algo secreto para el mundo debido a que no deseaba que los periodistas la perturbaran durante su tranquilidad en la cuarentena derivada del COVID-19, sin embargo, su madre terminó por perjudicarla.

La también actriz Kelly Cunningham, madre de Roberts decidió hacer una cuenta de instagram, mientras navegaba se encontró con una noticia del embarazo de su hija y confirmó la información.

Luego de que su madre cometiera esa equivocación a la actriz Emma Roberts no le quedó más que confirmar que junto a su esposo Garrett Hedlund esperaban su primer bebé.

"Entró a Instagram y empezó a interactuar con mi seguidores, agradeció a todos por sus buenos deseos, fue un desastre. Me enteré de todo en una avión, así que no pude llegar hasta ella, no pude reclamarle", agregó Roberts.