Con un futuro prometedor

Emiliano Zurita es sin duda una promesa dentro de la actuación. "Espero que vaya construyendo una carrera que me deje jugar más y darle vida a personajes más y más complejos, ya sea en drama, acción o lo que sea", expresó el hijo de los histriones Humberto Zurita y la fallecida Christian Bach.

El actor compartió que es precisamente de sus padres de quienes aprendió a hacerle frente a los retos. "Para mí es algo muy valioso tener estos maestros en casa y tener una familia muy objetiva que critica las cosas cómo tiene que ser, que me ayuda, que me da su punto de vista y me dan esa escuela para que yo pueda tomar mis propias decisiones", declaró.

Zurita, estrena hoy El Baile de los 41

Basada en hechos reales, la trama se teje a finales del siglo XIX, Ignacio de la Torre (Alfonso Herrera), se casa con la hija del presidente de México, Porfirio Díaz.

Ignacio lleva una doble vida: es miembro de una sociedad clandestina mientras asciende en el mundo de la política.

El delicado balance se sostiene hasta que conoce a Evaristo Rivas (Emiliano Zurita), el miembro 42 de la sociedad. Los secretos salen a la luz y todo culmina en una escandalosa redada policial en una de sus fiestas: El Baile de los 41.

"Cuando te enfrentas a este tipo de proyectos da miedo no estar al nivel y por eso yo trabajé mucho en el personaje antes de llegar al set", compartió el artista.

¡Entérate!

Entre los próximos proyectos de Emiliano se encuentran las películas de El Mesero y No, porque me enamoro, además, el actor dio a conocer que en enero comenzará a grabar una serie de drama, de la cual no pudo proporcionar mayor detalle.