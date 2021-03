Elliot Page es la portada de la revista time

Antes de terminar el año, el 1 de diciembre la actriz Ellen Page anunció que a partir de ese momento cambiaba de nombre y anunció que a partir de ese momento su nombre cambiaba para convertirse en Elliot Page.

"Hola a todos, quiero compartir con ustedes que soy trans, que respondo a los nombres de él/ellos y que mi nombre es Elliot", escribió el actor en ese entonces en el comunicado replicado por distintos medios alrededor del mundo.

Page alcanzó la fama mundial con la película Juno en la que interpretaba a una joven mujer adolescente embarazada, posteriormente el actor formó parte de las películas de Marvel de los hombres equis.

Ahora el actor aparece por primera vez en una publicación fuera de las redes sociales para mostrar su primera postura con la frase, "soy completamente quien soy".

With deep respect for those who came before me, gratitude for those who have supported me & great concern for the generation of trans youth we must all protect, please join me and decry anti-trans legislation, hate & discrimination in all its forms. pic.twitter.com/5yr8TYywTn