Eleazar Gómez pasará dos meses en la cárcel; es vinculado a proceso

MÉXICO.- El actor Eleazar Gómez tuvo su primera audiencia en el el Poder Judicial de la Ciudad de México, donde fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar equiparada tras la denuncia que interpuso su novia, la modelo Stephanie Valenzuela, a quien causó golpes y mordeduras en el rostro luego de intentar estrangularla.

Eleazar, de 34 años, estará en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México como medida cautelar, el juez el juez otorgó un plazo de dos meses para demostrar su inocencia o de lo contrario se dictará sentencia.

A la audiencia, que duró caso seis horas, llegaron Tefi Valenzuela, su hermano Frank y su equipo legal, a quien no se vio llegar fue al actor.

"Las agresiones se han dado dentro de una relación de noviazgo y quiero que sepan que dejaré que las cosas sigan su curso por la justicia. Me siento satisfecha de saber que las leyes están haciendo justicia", declaró la también cantante peruana a su salida de los juzgados.

Valenzuela asimismo dijo que no dará más declaraciones porque "ya lo de la audiencia lo tendrá que ver mi abogado y demás personas pero quiero agradecer mucho el interés por las muestras de apoyo que me han llegado desde mi país, de aquí, de otras personas, de la personas que me conocían y las que no, siento mucho agradecimiento por todo".

Alrededor de las 19:14 horas, en un intenso operativo policíaco sacaron al actor totalmente cubierto para ser trasladado al Reclusorio Norte, en la. Unidad B-160, donde llevará a cabo el resto del proceso.