Ela Velden disfruta de su debut en el cine

A casi siete años de su debut como actriz en Gossip Girl: Acapulco, la versión mexicana de la exitosa serie estadounidense, Ela Velden ahora de el salto a la pantalla grande con Veinteañera, Divorciada y Fantástica, película en la que comparte créditos con Paulina Goto, Jesús Zavala, Vadhir Derbez y Natalia Téllez.

´´Por ser mi primera aparición en cine esto es muy especial para mí, mi personaje es una participación, pero igual con eso aprendí mucho gracias a los directores, productores y a los actores con los que compartí escena, y a partir de ahí me empezó a salir otro tipo de oportunidades, y también grabé dos películas que se estrenan este año, Sin Hijos y Se Busca Papá´´, adelantó la artista.

En la cinta que ya se encuentra en cartelera, la originaria de Querétaro interpreta al personaje de Lorenza. ´´Es una de las mejores amigas de Regina (Goto), es una chica que es muy conservadora y que quiere que todo sea perfecto, que le insiste a su amiga que se case, que no se divorcie. Es de estas niñas que son cómo la presión social´´, contó.

Velden, quien en la pantalla chica ha participado en melodramas como el remake de Muchacha Italiana Viene a Casarse, A que no me Dejas, Despertar Contigo y Caer en Tentación, compartió que se encuentra feliz por la etapa que vive actualmente a nivel profesional, ya que en sus más recientes proyectos ( Diablero, Rubí) ha podido interpretar papeles diferentes.

´´Estoy muy contenta de salirme de ese molde, donde me dieron la oportunidad ahí en Televisa del rollo este de la niña linda, tierna y ahora puedo interpretar a personajes que me ponen un reto a mí actoralmente y personalmente, y me hacen demostrar lo que yo quiero hacer como actriz y poco a poco voy logrando esa versatilidad y ese ser camaleónico que quiero ser en mi carrera´´, declaró.