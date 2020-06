Tras 1 mes de no hacer transmisiones, Tyler1 menciono que perdió suscriptores

El streamer de League of Legends Tyler1 perdió suscriptores en Twitch

El ex jugador y ahora streamer de League Of Legends "Tyler1" menciono en su transmisión que después de no hacer transmisiones durante un mes y medio aproximadamente, perdió 15,000 suscriptores de Twitch.

Después de dejar su rol principal de Tirador para pasarse a la Jungla, Tyler1 dejo de hacer streaming, justificó esta acción por temas de toxicidad y "trolleo" en sus partidas tal como lo hizo Voyboy en su momento.

Durante este periodo sin transmisión, Tyler1 llego al rango de Retador jugando Jungla después de 2000 juegos aproximadamente. Pero al regresar a su canal de Twitch se dio cuenta de dicha perdida de suscripciones a su canal.

También, no pudo dejar a un lado el humor que tanto lo caracteriza y empezó a "trolear" a sus visitantes en una de sus transmisiones diciéndoles que si se estaban subscribiendo de nuevo mejor ni lo hicieran entre otras bromas llamándolos "falsos".

Ahora que Tyler1 está de vuelta, lo pueden ver desde su canal en sus transmisiones desde la plataforma de Twitch.

Esto habla un poco de lo dura que puede ser una audiencia, incluso de una persona tan reconocida como lo es Tyler1, no pueden dejar de ser constantes ni un solo mes o sus números comienzan a bajar de inmediato.

Es obvio y evidente que con unas cuantas transmisiones más puede recuperar esos 15,000 subs, pero esto representa un reto muy grande para cualquier creador de contenido, si te desapareces por un tiempo, por más grande que sea tu canal, puede correr mucho riesgo de pérdida de interés por parte de la comunidad.