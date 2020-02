´El Puma´ impone su ´rugido´

Luego de haber visto la muerte muy de cerca y el doble trasplante de pulmón al que se vio sometido, José Luis Rodríguez "El Puma" demostró que sus ganas de deleitar a sus seguidores con sus éxitos siguen intactas y que ´su rugido´ continúa siendo igual de potente.

El artista regresó a tierras regias tras varios años de ausencia con su Agradecido Tour, tras la proyección de un video en el que dio detalle de su enfermedad fibrosis pulmonar idiopática, el trasplante pulmonar al que fue sometido y su recuperación; dio inicio a su concierto alrededor de las 21:30 horas con Dueño de Nada, éxito que de inmediato provocó los aplausos del público.

"Buenas noches, Monterrey querido. Le doy gracias a Dios que me regaló el privilegio otra vez de volverles a ver, gracias, estoy disfrutando este milagro de vida y no saben cuánto. Estoy viviendo este día como si fuera el último", declaró el venezolano. "Ayer se me fue, mañana no me llegó, me llegó este momento", agregó.

Amante eterna, amante mía, Silencio, Voy a perder la cabeza por tu amor y Tendría que llorar por ti, fueron otros temas que se pudieron escuchar en el concierto, donde resonaron algunos gritos de las seguidoras de "El Puma".

El cantante, quien en el escenario estuvo acompañado por ocho músicos, incluyó en su repertorio algunas canciones icónicas del cancionero mexicano, como Échame a mi la culpa y No volveré, las cuales fueron muy bien recibidas por los miles de asistentes que se dieron cita en el recinto.

Con un traje negro y un banquito colocado en el templete, en el que se sentaba a ratos, Rodríguez interactúo con la audiencia a lo largo del concierto, por lo que la presentación, donde el intérprete no paró de expresar su gratitud a Dios, transcurrió de una manera muy amena.