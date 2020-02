El Óscar mantiene el sabor mexicano

Rodrigo Prieto y Mayes C. Rubeo son los artistas que contienden por salir victoriosos en la prestigiosa gala, a través de sus nominaciones en la categoría de Mejor Fotografía y Mejor Diseño de Vestuario

A pesar de que en esta edición de los Premios de la Academia no participan cineastas del país, lo cierto es que México continúa presente en la gala gracias a otros artistas talentosos, en apartados como Mejor Fotografía y Mejor Diseño de Vestuario, esto gracias a Rodrigo Prieto y Mayes C. Rubeo.

Prieto no es nuevo en la entrega del Óscar, ya que el cinefotógrafo ya había competido por la codiciada estatuilla en dos anteriores ocasiones; la primera de ellas en 2006 por Secreto en la Montaña, de Ang Lee, y la segunda en 2017 por Silencio, segundo largometraje en el que colaboró con Martin Scorsese.

Aunque su trabajo en El Irlandés es estupendo, Rodrigo tiene pocos posibilidades de alzarse con el galardón, ya que Roger Deakins, quien cuenta con quince nominaciones en este rubro, tiene a su favor el premio la Sociedad de Cinematógrafos de Estados Unidos. Ésta sería la segunda ocasión en la que el británico gané el Premio de la Academia, pues en 2018 triunfó por Blade Runner 2049.

Para Mayes C. Rubeo, el panorama es más alentador, porque hace unos días, la mexicana fue honrada por sus colegas del Sindicato de Diseñadores de Vestuario con el reconocimiento a la Excelencia en una Película de Época, por su labor en Jojo Rabbit, pero aún así la mexicana no da por hecho su triunfo. ´´No sé si sea un algoritmo necesariamente correcto, a veces los premios al gremio no significan el premio al Óscar´´, declaró en entrevista con Antonella Michelena, enviada especial.

Si bien celebra que sus colegas hayan reconocido su trabajo, la mexicana aseguró que no se hace ilusiones, ya que hay muchos otros votantes de diferentes gremios. ´´Faltaría que todos los demás o la mayoría votaran por mí, pero el premio para mí fue ya con estas triples nominaciones (Premio de la Academia, BAFTA y de su sindicato)´´, expresó la diseñadora de vestuario, quien con su nominación, se convirtió en la primera latina en recibir dicho honor por parte de la Academia.

(Con información de Agencias)