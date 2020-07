´El mundo oculto de Sabrina´ será cancelado: Netflix

Duro golpe para los suscriptores de Netflix, ´El mundo Oculto de Sabrina´ se cancela pese a la popularidad que logró alcanzar en el catálogo de la compañía.

Con la llegada de su tercera temporada, la compañía cerrará un ciclo para esta peculiar historia basada en los cómics del mismo nombre.

A través de su perfil de Twitter, Netflix dio a conocer que la última sesión de la producción protagonizada por Kiernan Shipka se estrenará este 2020.

"Me siento listo para una última aventura escalofriante. La parte final de 'El mundo oculto de Sabrina' llega este año. Solo de ver estas fotos ya quiero que llegue. ¡Aquelarre por siempre!", se lee en el tuit.

Por su parte, Roberto Aguirre Sacasa, creador de la serie, a través de su cuenta de Twitter, externó su agradecimiento al equipo que colaboró en la serie así como a la actriz que le dio vida a la nueva Sabrina, Kiernan Shipka.

Our final chilling adventure begins this fall on @netflix. Hold on tight. So proud of this show, so grateful to everyone who worked on it...#sabrinanetflix! ???????????????? pic.twitter.com/iZ4f1bJvaM