El escuadrón suicida de James Gunn ya tiene trailer

La esperada versión de ´Suicide Squad´ de James Gunn está a nada de llegar, ya las expectativas en la cinta del director de ´Guardians of the galaxy´ es bastante alta.

I'll just drop this here. Did I mention that a trailer is coming tomorrow? #TheSuicideSquad pic.twitter.com/VmB9n0rFSZ

Una redención es lo que se busca, luego del fracaso que significó en el 2016 tanto en números, aceptación por parte de la crítica y de los fanáticos hacia la cinta dirigida por David Ayer.

Our first trailer. Warning: gore & adult language & supervillains & adventure & heart. Can't wait to see it in a theater with all of you on August 6. #TheSuicideSquad pic.twitter.com/HdqlGVP0lB