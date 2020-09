El Club de los Idealistas; un homenaje a la amistad

Una caricia al corazón y un homenaje a la amistad, son dos definiciones en las que coinciden los involucrados en El Club de los Idealistas, película mexicana que se estrena el próximo jueves. La cinta dirigida por Marcelo Tobar reúne a Juan Pablo Medina, Nailea Norvind, Claudia Ramírez, Andrés Palacios, Tiaré Scanda, Yolanda Ventura y Tomás Rojas, para dar vida al grupo de amigos que regresan al lugar soñado en el que prometieron pasar su vejez.

"No me gusta cuando sientes que actúan, es mejor que creas que está pasando de verdad para que, al verla, te sientas como un idealista más. Es mucha chamba, parece que no porque es natural, pero lo hago trabajando con el humano más que con el actor, desarrollo relaciones íntimas, me gano su confianza y, en retroalimentación, entregan todo al papel y eso está en pantalla", destaca el director.

En la cinta cada uno de los personajes representa los arquetipos en los grupos de amigos (la recatada, el reventado, la mística, etcétera), pero es la profundidad de cada uno de ellos lo que desata los conflictos.

Más allá de que en pantalla esté representada una generación específica, la amistad es el tema con el que la audiencia puede identificarse sin importar su edad. "A lo mejor a través de los personajes los más jóvenes van a decir, ´voy a dedicarme a lo que me gusta y apasiona´ o ´no nada más voy a pensar en el dinero´.

´´De repente hay que pensar más con el corazón, y no tiene uno que haber metido la pata para hacerlo. Experimentar en cabeza ajena a través de El Club de las Idealistas a lo mejor no es mala idea", concluye el director.