El Chef Herrera eleva la llama de la competencia

Reflejarse a través de la cocina y arriesgarse para ir más allá de los límites conocidos son parte de las exigencias del Chef Adrián Herrera en la nueva temporada de MasterChef México, que ya se está grabando para tener su estreno el próximo 30 de octubre, a las 19:30 horas por la señal de Azteca Uno.

"Estoy presionándolos para que creen una narrativa con su cocina, que no cocinen a lo pen... que no me avienten el plato y argumenten que está bien hecho y bien presentado, eso ya no es suficiente para mí.

"Tienen que expresar y meter su personalidad en el platillo, a veces tienen miedo, le sacan la vuelta el plato queda desangelado... es un pecado, no arrojarse y arriesgarse, quedarse en su zona de confort con sus enchiladitas o mole, no, esto es una competencia", dijo.

En la nueva temporada de MasterChef México, la selección de participantes garantiza un alto nivel de cocina, asegura el Chef Herrera, y a través de los concursantes se podrá conocer más a fondo de la cultura del país.

"Este programa no es sólo es un mero fenómeno de entretenimiento... Aquí tenemos gente de todos lados y de repente puede estar un pelado de Monterrey y alguien de otra parte que sale cocinando un pejelagarto con no sé qué... ahí está conectándose con el resto del país de una manera que antes no era posible.

"La única forma que teníamos antes era con un libro, hay que recordar que los programas que había eran de cocinita fácil caserona, y de repente llega esta franquicia con una propuesta formal que abarca todo el país, imagínate el impacto que tiene, es muy importante".

MasterChef México cuenta con la conducción de Anette Michel y los chefs Betty Vázquez, Adrián Herrera y José Ramón Castillo, encargados de calificar y compartir conocimiento con los participantes.