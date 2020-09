Metalero argentino se viraliza por parecerse a "El chavo del 8"

BUENOS AIRES , ARGENTINA.- A través de redes sociales se hizo viral la fotografía de un metalero argentino que tiene un parecido sorprendente con el Chavo del 8, personaje interpretado por el mexicano Roberto Gómez Bolaños, "Chespirito".

El hombre fue identificado como Phil Claudio Gonzales, quien tomó con bastante humor los memes que se han hecho de él con el comediante. También contó que la persona que inicialmente hizo el meme se disculpó con él pues se hizo viral.

"No se cansaron todavía?? Hay muchas mas eh ...Me cago de risa con el meme. Quien lo hizo me habló pidiendo disculpas. No me enojo ni mucho menos", publicó en su página de Facebook.

Sin embargo, se quejó de que hay personas que lo han insultado sin necesidad y que es un meme nada más.

"Ahora hay muchos pelotudos bardeando. Es un meme nada mas pelotudo. Es para reírse un poco. No para bardear", agregó.

A continuación los memes que han hecho los usuarios de redes sociales respecto al parecido del metalero con el Chavo del 8:

Mi psicólogo: El Chavo del 8 metalero no existe



El Chavo del 8 metalero: pic.twitter.com/PckrEmqQGY — Dominic de Coco (@sinojillos) September 25, 2020

- Mi amor, soñé bien mamon...

-¿Qué soñaste?

- Con el Chavo del 8 Metalero...

- No mames, eso no existe.



El Chavo del 8 Metalero: pic.twitter.com/2xxuD0gBW3 — Maldeorines Radio (@Maldeorines) September 25, 2020

Hoy puros buenos Riffs en #ElOráculoDelRawk hasta el chavo del 8 metalero lo sabe. pic.twitter.com/NAM7WUWD5h — ?RIVELOCO (@RIVELOCO) September 25, 2020

¿Tu qué vas a saber de pegarle con un balón al señor que te cobra la renta, chamaco pendejo? pic.twitter.com/nJO7atK1vH — Alex Fernández (@ALEXFDZ) September 25, 2020