Juan Solo, ´alcanza´ la tranquilidad

En medio de las dificultades en la actualidad, Juan Solo se tomó un momento para reflejar momentos de tranquilidad en Que nos alcance, su nuevo sencillo. El cantautor ha pasado los meses de confinamiento agradeciendo las cosas que sí tiene en su vida y tratando de brindar algo de confort en su tema y el video, grabado en El Cuyo, playa en Yucatán.

"Quería una canción que reconfortara... Siento que es una rola bien ligerita que me describe mucho también y es honesta, ahí está el secreto, está hecha con el corazón 100 por ciento, para que se conecten y sientan rico, es lo que quería con esta canción", comparte.

Aunque la industria musical es una de las más afectadas, Juan Solo trata de tomárselo con calma, por lo que este tiempo lo ha aprovechado para componer, aunque confiesa que extraña estar en el escenario.

"Mucho de mi vida se basa en esa complicidad, abrazos y miradas con los fans. No me gusta hacerme víctima de las situaciones, no hay mal que deba afectar mi actitud y trato todos los días de ir adelante, concentrarme en las bendiciones que sí tengo, para chambear y encontrar nuevos cómplices y nuevos ojos y oídos para mi música".