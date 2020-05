El abuelo de esta mujer era el doppelgänger Channing Tatum; su historia se viraliza

ESTADOS UNIDOS.- El actor Channing Tatum tiene un doppelgänger y es un abuelo que fue un delincuente que estuvo en prisión y sobrevivió a cinco disparos.

Valerie Paolini, madre de cuatro hijos, descubrió mientras estaba atrapada en el interior debido a la pandemia de coronavirus la increíble vida de su abuelo Ocie Haskell Jones y su foto policial de 1931, que se parece mucho al actor Channing Tatum.

La mujer de 38 años cuenta que su abuelo Haskell Jones vivió una vida que tenía todas las características de una película de Hollywood, desde crecer en la pobreza en Oklahoma, incluido el robo de una tienda para ayudar a su esposa embarazada, pasar tiempo en la icónica prisión estatal de San Quintin y matar a tiros a un atacante en su propio bar muchos años después.

Su madre le mostró una foto de 1931, cuando el guapo Haskell Jones tenía 24 años y cumplía tres años en la famosa prisión de California.

Se dio cuenta de que sabía poco sobre su abuelo, que había muerto días antes de que ella naciera.

Por lo que el cumpleaños de Valerie ha sido un recordatorio constante para su madre, Anita Jones-Smith, de 60 años, sobre la muerte de su padre.

Sin embargo, pensó que no había mejor momento para descubrir la verdad sobre su enigmático abuelo que durante la cuarentena.

Y a través de su investigación, desde hablar con su madre y mirar los archivos de los periódicos, encontró una historia digna de una película de Hollywood.

"Pensé que no había salido de mi casa en seis semanas debido al encierro, no tengo nada mejor que hacer", explicó.

Y Valerie descubrió una historia de amor, muerte, tiroteos y robos, incluidos detalles que ni siquiera su madre conocía.

Haskell Jones, conocido por sus amigos como Hack, nació en Oklahoma en 1907. De acuerdo con Valerie, creció 'muy pobre', ayudando en los campos de Texas.

Tuvo que aprender a leer y escribir, y se mudó a California en los años 20.

Pero el período fue difícil para los agricultores empobrecidos como Haskell Jones.

En febrero de 1931, Haskell Jones y dos tíos robaron una tienda de 150 dólares, un diamante de $300 y documentos de seguros en el condado de Tulare, California.

"Acababa de descubrir que su esposa estaba embarazada y no tenía ni dos centavos", explicó Valerie, de Portland, Oregon. "En aquel entonces, tenía que pagar la factura por adelantado para sacar a su esposa e hijo del hospital, y él no tenía ese dinero.

Por lo que Valerie cree que ese fue el motivo que robó la tienda junto con sus tíos.

Fue encarcelado en San Quintín durante tres años, y su foto policial es la viva imagen del actor rompecorazones Channing Tatum.

Valerie dice que no había otros registros periodísticos de su abuelo hasta 1962, cuando le dispararon en su bar.

"Creo que la temporada en San Quintín lo cambió", explicó.

Compró un rancho y, finalmente, el bar Buckhorn en Visalia, California.

Haskell Jones había trabajando en una plataforma petrolera en altamar antes de comprar el bar, y perdió su dedo índice derecho en un accidente.

Sin embargo, aprendió a escribir de nuevo con la mano izquierda.

Mientras sobrevivió al tiroteo en ese momento, tres balas se alojaron en él y finalmente murió de envenenamiento por plomo en 1981.

La madre de Valerie, Anita, lo recuerda como un padre amoroso.

"Ella lo amaba, él iría a todas sus reuniones de Girl Scouts y siempre le daría dinero si lo necesitaba", explicó Valerie. 'Pero si él necesitaba un favor, se esperaba que hicieras ese favor.

"La gente le tenía miedo, y él no le tenía miedo a nadie".

Valerie dijo que sus cuatro hijos han disfrutado aprendiendo sobre su bisabuelo.

"Es una historia increíble", agregó. 'No es la historia familiar más dulce de ninguna manera, pero él era un tipo genial.

"Alguien podría escribir una película sobre su vida, y la gente querría verla, porque era tan interesante. Y creo que es genial tener un abuelo que tenga una historia tan interesante.

"Si no hubiera tomado esas decisiones, ni siquiera estaría aquí hoy.

"Según los estándares de hoy, lo que hizo fue horrible, pero esos tiempos fueron diferentes", agregó. "Era un sobreviviente, no tenía nada, así que tengo que respetarlo por eso".

El abuelo de Valerie también se ha convertido en una sensación viral por su parecido con Channing Tatum.

Valerie publicó la foto policial de San Quentin de su abuelo en un grupo de Facebook y recibió un aluvión de mensajes al ver el parecido que tenía con la estrella de Magic Mike y Step Up.

Los moderadores tuvieron que desactivar los comentarios en cuestión de minutos debido al volumen de respuestas.

"Pensé que era Channing Tatum", "Definitivamente estás relacionada con Channing Tatum", "Adelante, robe este banco... con el debido respeto, por supuesto", fueron algunos de los mensajes que le dejaron en la publicación.

"Tenía mujeres enviándome mensajes, queriendo saber si él tenía nietos o bisnietos solteros", explicó. "Ha estado muerto por casi 39 años, y la gente pregunta si está soltero".

"Es una foto de la prisión de San Quintín de 1931. No, no está soltero, está muerto. Hubo solicitudes de amistad, la gente me seguía, recibí mensajes en Instagram. Fue una locura", finalizó.

