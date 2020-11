Eiza González es vista muy cariñosa con nuevo galán en Hollywood... ¡Y Thimotée Chalamet?

Estados Unidos.- Luego de haber causado revuelo tras haber sido fotografíada junto al actor Timothée Chalamet, el mundo creía que Eiza González y él tenían una buena relación entre ambos, sin embargo todo parece haber terminado debido a que ella ya tiene un nuevo amor.

Se trata de Dusty Lachowicz, quien es un prominente modelo de Hollywood con quien se le fotografió a su salida de una cafetería.

Pese a que se les vio muy cariñosos en público. Por el momento ninguna de las dos partes ha confirmado o desmentido esta relación.

Eiza Gonzalez & Dusty Lachowicz out for coffee in Los Angeles yesterday ??

(November 8, 2020) pic.twitter.com/T4S886TvMl