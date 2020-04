Eduardo Yáñez desmiente tener problemas de salud

México.- El actor mexicano Eduardo Yáñez desmintió que tiene problemas de salud o que abusa de sustancias como el alchohol o la cortisona.

"Pues no, yo me encuentro bien, aquí en casa sano y salvo, y esperando que acabe esta maldita cuarentena qué nos está matando a todos", ahondó.

Esto después de lo publicado este martes en una revista, la cual aseguró que el actor es dependiente del alcohol a raíz de una supuesta infidelidad que enfrentó hace poco.

Dicha publicación también afirmó que el actor abusa del uso de cortisona para controlar los dolores de espalda que tiene a raíz de la caída de un caballo que tuvo realizando una escena para uno de los melodramas en los que ha participado.

El protagonista de telenovelas como Amores verdaderos y Destilando amor, comentó a sus fans que esta cuarentena la está viviendo en su casa y pidió que todos hicieran lo mismo.

"Aquí me encuentro en mi casa, guardando la cuarentena por indicaciones de todo el mundo y todos los mexicanos debemos juntarnos y no salir, no salgan de su casa, vamos a combatir este bicho y vamos a acabar con él", convocó.