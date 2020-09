¡Es niña! Ed Sheeran anuncia que ya es padre

Ed Sheeran y su esposa Cherry Seaborn han anunciado el nacimiento de su hija Lyra Antarctica Seaborn Sheeran

El nombre inusual se inspiró en la serie de libros favorita del nuevo padre, His Dark Materials, de Philip Pullman.

La cantante, de 29 años, compartió hoy en Instagram una foto de los botines de Lyra y una manta colorida y reveló que Cherry dio a luz la semana pasada.

"Ello! Un mensaje rápido de mi parte ya que tengo algunas noticias personales que quería compartir con ustedes... La semana pasada, con la ayuda de un increíble equipo de partos, Cherry dio a luz a nuestra hermosa y saludable hija: Lyra Antarctica Seaborn Sheeran", escribió.

"Estamos completamente enamorados de ella. Tanto la mamá como el bebé lo están haciendo increíble y estamos en las nubes" detalló el cantante.

"Esperamos que puedan respetar nuestra privacidad en este momento. Con mucho amor, los veré cuando sea el momento de regresar, Ed x", finalizó el mensaje.

Sheeran y Seaborn se conocieron en la escuela cuando el músico tenía 11 años. Se volvieron a ver en el verano de 2015 y comenzaron a salir. Sheeran le propuso matrimonio en diciembre de 2017 y se casaron en enero de 2019.

El año pasado, la pareja apareció en su primer video musical juntos para el sencillo "Put It All on Me".

Lyra, de His Dark Materials

Lyra Belacqua, también conocida como Lyra Silvertongue, es la heroína de la trilogía de Pullman.

Lyra es una joven que habita un universo paralelo y se ve envuelta en una guerra cósmica entre Lord Asriel, por un lado, y el primer ángel en surgir, llamado La Autoridad, y su Regente, llamado Metatron, por el otro.

En 2015, Ed tuiteó: "[De] lejos, Philip Pullman, sus materiales oscuros son los mejores libros que he leído".