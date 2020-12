Ed Sheeran adelanta a sus fans regalo de Navidad

Ed Sheeran compartió, como un gesto de agradecimiento a sus seguidores, un tema nuevo titulado Afterglow, que está disponible en todas las plataformas digitales.

"Es una canción que compuse el año pasado y he querido lanzarla para ustedes. No es el primer single de mi próximo álbum, es simplemente una canción que me encanta y espero que les encante también", especificó el compositor e intérprete británico, deseando "un descanso seguro y festivo estos días y un feliz año nuevo".