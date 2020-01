Dwayne Johnson tendrá comedia biográfica en la TV

El actor estadounidense producirá y estelarizará una serie cómica de televisión inspirada en su infancia, la cual llevará por nombre Young rock. Johnson trabajará con la guionista y productora de televisión Nahnatchka Khan, quien ya ha escrito el primer episodio de la comedia, en conjunto con Jeff Chiang, producto de la comedia Fresh Off the Boat.

Hasta el momento, se sabe que la serie mostrará aspectos de la etapa formativa del oriundo de California, quien tras consolidarse en la WWE, se convirtió en una de las estrellas más rentables de Hollywood. También se acordó que Johnson aparecerá en todos los episodios de la serie, cuyo formato no ha sido definido.

No es la primera vez que Dwayne Johnson protagoniza una serie de televisión, en el pasado, protagonizó el drama deportivo de HBO Ballers. Actualmente es presentador del show The Titan Games y protagonizó la película Jumanji: The next level, que continúa con su éxito en taquilla, pues ya ha sumado $600 millones de dólares alrededor del mundo.

