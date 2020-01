Dua Lipa y Rosalía desatan polémica en redes sociales

Las cantantes Dua Lipa, Rosalía y Lizzo causaron polémica en redes sociales con un video durante el after party de la ceremonia de los Grammy en el que se ven arrojándoles billetes a unas bailarinas.

En las imágenes, se puede ver a tres bailarinas en ropa interior haciendo twerk, a Rosalía bailando junto a ellas y a Dua Lipa arrojándoles dólares. Las imágenes se hicieron virales a partir de que Lizzo las subiera a sus historias de Instagram.

De acuerdo con CNN, esto generó un intenso debate en redes sociales, ya que hay quienes reprochan el actuar de las artistas indicando que están instrumentalizando el cuerpo de las mujeres y cuestionando los mensajes feministas que hay en sus canciones.

Con las etiquetas #dualipaisoverparty y #rosaliaisoverparty, los usuarios comentaron que las famosas y el cantante Lil Nas X estaban sexualizando y reproduciendo la violencia contra las mujeres.

No me parece mal que Dua Lipa y Rosalía hagan esto. Lo que sí que me parece mal es lucrarte con un discurso, señalando y criminalizando a parte de la población, cuando luego eres partícipe de ello. pic.twitter.com/x0Mjg8lTq6