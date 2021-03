Dos mujeres a la cabeza de Mejor Dirección en los Oscars

Por primera vez en los 93 años de los Óscares, dos directoras competirán por el premio a la Mejor dirección, Chloé Zhao por Nomadland y Emerald Fennell por Promising Young Woman. A lo largo de casi medio siglo de ediciones, tan sólo cinco mujeres han recibido la nominación en esta categoría, siendo Kathryn Bigelow la única ganadora por The Hurt Locker en el año 2010.

La primera candidata fue Lina Wertmüller por Seven Beauties en 1977, a la que siguieron Jane Campion (The Piano, 1994), Sofia Coppola (Lost in Translation, 2003), Bigelow (The Hurt Locker, 2010) y Greta Gerwig (Lady Bird, 2018).

En esta ocasión, Zhao y Fennell competirán contra Lee Isaac Chung (Minari); David Fincher (Mank); y Thomas Vinterberg (Another Round). En total son 70 las mujeres nominadas en esta edición, un récord para la Academia de Hollywood en su intento por mejorar la representación femenina en los apartados técnicos.

Ocho títulos competirán por el premio a la Mejor película: Mank; Promising Young Woman (Hermosa venganza) de Fennell; Nomadland de Zhao; Judas and the Black Messiah (Judas y el mesías negro); Sound of Metal (El sonido del metal); Minari; The Father (El padre) y The Trial of the Chicago 7 (El juicio de los 7 de Chicago).

Las candidaturas para la edición 93 de los Óscares fueron anunciadas en Londres por Nick Jonas y Priyanka Chopra Jonas. La Academia confirmó que el espectáculo se realizará en su sede usual, el Teatro Dolby en Los Ángeles, y la estación de tren de la ciudad Union Station.

Por otra parte, la revista Variety publicó una carta del presidente de la Academia de Hollywood, David Rubin, en la que revelan algunas pistas de lo que los Óscares están preparando para la ceremonia del 25 de abril. "Este año, los que asistan a los premios en persona serán nominados, sus acompañantes y los presentadores", explicó Rubin. Esto reducirá en gran parte el número de personas que acudan a la premiación.