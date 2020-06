Dorada... ¿y también intoxicada?

Paulina Rubio está en disputa legal por la custodia de su hijo; dio positivo en marihuana pero el resultado del examen toxicológico podría no afectarle

El empresario español Nicolás Vallejo-Nájera, conocido como Colate, aseguró que él no pidió que Paulina Rubio se hiciese la prueba de drogas en la que dio positivo en marihuana, ni tampoco solicitó la custodia completa de su hijo.

"Nadie le ha pedido que se haga un análisis de drogas, me ha parecido que la audiencia fue absurda. Yo en ningún caso estoy pidiendo la custodia (completa), como he explicado muchas veces he sacrificado muchas cosas para que mi hijo tenga a su papá y a su mamá cerca y así voy a seguir", declaró el empresario. Colate añadió que sí busca "cambiar algunas cuestiones" para que su hijo "esté mejor".

El exesposo de Paulina había afirmado en una audiencia previa, que el comportamiento errático de su ex en un video que circuló en Internet, podrían reflejar el consumo de sustancias ilegales, por lo que la cantante se sometió de manera voluntaria al examen toxicológico.

Sin embargo, aunque dio positivo en consumo de marihuana el abogado de Paulina afirmó que "La señora Rubio se encontraba en California en febrero por la entrega de los Óscar y legalmente consumió marihuana cuando estuvo ahí". El 22 julio la pareja sostendrá una nueva audiencia frente al juez.