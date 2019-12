¿Doctor Strange 2 será aterradora?

En Comic-Con 2019, el director Scott Derrickson definió a la futura entrega del hechicero supremo como la primera cinta del MCU que dará miedo.

Dicho comentario llevó a una peculiar y aventurada suposición, es decir, que Doctor Strange in the Multiverse of Madness sería una película de horror.

No obstante, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ya salió a aclarar que —aunque esta secuela contendrá secuencias terroríficas— no se encasillará en el espeluznante género.

El jefe creativo de Marvel Entertainment fue un invitado especial de la Escuela de Cine de Nueva York.

Ahí, Feige protagonizó una charla que, en determinado momento, abordó el proyecto cinematográfico, protagonizado por Benedict Cumberbatch.

"Multiverse of Madness es por, cierto, el título más grandioso que hemos inventado", declaró el productor.

"Es un aspecto emocionante de la película. No diría que es necesariamente una película de horror, pero será una gran cinta del MCU con secuencias de miedo", detalló.

(Con información de Agencias)