Doble de Chris Hemsworth cuenta cómo ha sido trabajar con la estrella de Thor

AUSTRALIA.- El exgimnasta Bobby Holland Hanton ha sido el doble de Chris Hemsworth durante ocho años, y una entrevista de radio en Australia reveló cómo es realmente la estrella de Thor.

El atleta inglés contó que mantiene 'una gran relación' y 'comprensión' con Chris, de 36 años.

"Los actores con los que laboro trabajan muy duro, especialmente Chris", comenzó diciendo Bobby, quien aunque es un poco más pequeño que su homólogo australiano, tiene el aspecto y la valentía como para protagonizar una película propia.

"Llevo ocho años con Chris, hemos hecho unas 12 películas juntos, así que tenemos una excelente relación y una gran comprensión".

Bobby reveló que Chris hace la mayoría de las acrobacias, a menos que un movimiento peligroso pueda poner en riesgo al actor, pues llevaría a que se retrasara la producción.

"Chris dirá:'Bob, salta y haz esto', porque si Chris tuviera que sufrir una lesión al hacerlo, no es que no pueda hacerlo, es que si la llega a sufrir, entonces significaría que la producción tendría que detenerse.

"Eso obviamente cuesta mucho dinero, por lo que es un efecto secundario".

Por su parte, Chris Hemsworth en entrevista sobre su nueva película ´Misión rescate´, que se puede ver en Netflix, también habló de su relación con su doble de riesgo. "Me ha salvado y me mantiene a salvo haciendo tantas, muchas cosas, cosas extraordinarias", destacó al referirse a Bobby Holland Hanton.

"Él es un doble de riesgo asombroso", añadió reconociendo la arriesgada labor que cumple su doble en los films. "Para esa secuencia (Misión rescate) tan larga con disparos y demás, tuvimos que hacer arreglos especiales, distintos", cerró Hemsworth.













Hanton ha trabajado en más de 44 películas completas, incluidas El origen, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, 007 Operación Skyfall, Misión Imposible, Batman: el caballero de la noche asciende, Linterna Verde, etc.

En 2018, contó al Daily Mail Australia qué tan lejos se esforzó mientras filmaba varios éxitos de taquilla de Hollywood.

"Durante [las películas] Linterna Verde y Thor Ragnorak, rompí mis discos [espinales] L4, L5, S1 que causaron la caída del pie en ambos lados [una incapacidad para levantar la parte delantera del pie]", explicó Bobby.

"También me arranqué la ingle del hueso y me volé el hombro, y durante Misión Imposible me saqué la costilla en el set. Es justo decir que he tenido una buena cantidad de lesiones", continuó.

Trabajando en estrecha colaboración con Chris en la franquicia de Thor, Bobby dijo que hace del entrenamiento una prioridad.

"Cuando filmo, entreno dos veces al día, una hora y media en el gimnasio todos los días, seis días a la semana. Cuando estamos filmando, podemos tener un descanso de 40 minutos para el almuerzo, así que es cuando voy al gimnasio", explicó.

"Incluso si solo tenemos 20 minutos, haremos una sesión HIIT rápida [entrenamiento de intervalos de alta intensidad]. Necesito ser muy activo y flexible para hacer muchas de estas acrobacias, por lo que mi entrenamiento con pesas es de alta repetición, para el músculo magro en lugar del volumen", detalló.

(Con información de Daily Mail)