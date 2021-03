Disney reabrirá el próximo 30 de abril

El parque temático y resort de Anaheim, California, comenzará con una capacidad limitada, según las pautas estatales. Atracciones como la nueva Star Wars: Rise of the Resistance, Incredicoaster y Peter Pan´s Flight reabrirán, anunció la compañía en una publicación de blog, y la nueva atracción Fantasyland - Snow White's Enchanted Wish también se abrirá por primera vez.

El campus de los Vengadores recientemente desarrollado aún no está abierto.

Los visitantes deberán usar un nuevo sistema de reservaciones de parques temáticos para ingresar además de los boletos, y actualmente solo los residentes de California pueden visitar los parques.

Los hoteles de Disneyland Resort también están reabriendo en fases. Disney's Grand Californian Hotel & Spa reabre el 29 de abril con capacidad limitada, mientras que Disney Vacation Club Villas en Disney's Grand Californian Hotel & Spa reabrirá el 2 de mayo. Paradise Pier Hotel y Disneyland Hotel permanecerán cerrados hasta una fecha posterior.

Como la compañía anunció anteriormente, más de 10,000 empleados de Disneyland serán llamados a trabajar. "El día que todos hemos estado esperando por mucho tiempo está casi aquí", dijo Ken Potrock, presidente de Disneyland Resort, en un comunicado. "Estamos emocionados de tener más de 10,000 miembros del elenco regresando al trabajo mientras nos preparamos para dar la bienvenida a nuestros invitados a este feliz lugar".