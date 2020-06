Disney le ofrece a Beyoncé $100 mdd

El trabajo de Beyoncé con Disney comenzó cuando prestó su voz para el personaje de Nala, en la versión live action de El Rey León, que se estrenó el año pasado. Pero al parecer, la compañía tiene todavía grandes planes con ella y la está seduciendo con un contrato millonario, la cantante podría firmar un acuerdo de $100 millones de dólares.

Este acuerdo implicaría al menos trabajar en tres grandes proyectos con la compañía de Mickey Mouse. De acuerdo al periódico The Sun, una de las películas en las que estaría vinculada sería la secuela de Black Panther de Marvel Studios, que también es propiedad de Disney. En este caso, la intérprete formaría parte de la banda sonora de la película.

"Ella se ha convertido en una figura importante para Disney y es el ajuste perfecto para su marca. Como parte del acuerdo, también están intentando que su equipo acepte que ella también le ponga la voz a algunos de los nuevos documentales que llegarán a la plataforma Disney Plus", señaló una fuente cercana a las negociaciones.

La propia Beyoncé podría haber dado una pista sobre la negociación, cuando participó en el especial de la ABC Disney Family Singalong para cantar el tema When You Wish Upon A Star, canción de la película Pinocho. Antes de cantar, declaró que ´se sentía muy orgullosa de formar parte de la familia Disney´.