Disney estrena corto con personaje LGBT+

Pixar estrenó este fin de semana en la plataforma de streaming Disney Plus el cortometraje animado ´Out´, el primer título producido por Pixar con un personaje LGBT+ como protagonista.

El corto forma parte de la serie de cortometrajes Spark Shorts, una iniciativa experimental en el que los dibujantes pueden contar historias personales a su manera.

Te dejamos el tráiler para que te animes a verlo.

The latest heartwarming tale from @Pixar´s #SparkShorts. Start streaming Out tomorrow on #DisneyPlus. pic.twitter.com/gRvBEdK1Iw