Disney +: ¡Estrenarán 20 series!

Monterrey.- Disney+ quiere captar la atención de los fans y por eso, apostará por el contenido original, la compañía anunció que para "los próximos años" prepara diez series del universo Marvel, diez series de Star Wars y quince largometrajes y series de Disney y Pixar, de las cuales algunas se estrenarán directamente en su plataforma de streaming y no en cines.

Durante un evento realizado ayer, la empresa de Mickey Mouse anunció que la directora de Wonder Woman, Patty Jenkins, dirigirá uno de los próximos proyectos de Star Wars: Rogue Squadron. Jenkins indicó en un video que el proyecto llegará a finales de 2023.

La directora de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, reveló también dos de los nuevos títulos, que vendrán de los productores ejecutivos de The Mandalorian, Jon Favreau y Dave Filoni: Rangers of the New Republic y Ahsoka.

Otros de los programas originales de Star Wars del servicio serán su spin-off Rogue One y la serie Obi-Wan Kenobi protagonizada por Ewan McGregor y de la que para emoción de los fans, se anunció que

Hayden Christensen volverá como el mítico Darth Vader.

En el apartado de Marvel entre los proyectos insignia, se cocina la serie Secret Invasion, basada en la serie de cómics que narran la invasión ficticia al planeta Tierra por parte de la raza alienígena Skrull, y la posterior guerra que se desencadena, Samuel L. Jackson regresa como Nick Fury.

Ms. Marvel presentará a una superheroína de origen musulmán, también habrá tramas para las series de

Hawkeye y She-Hulk, por mencionar sólo algunas.