Disfrutan regios de viaje musical a los años 70's con Abbamania

Podrán haber pasado casi cuatro décadas de que la banda se disolvió, pero la música de ABBA continúa haciendo bailar a miles de personas, tal y como sucedió anoche en la Arena Monterrey, donde actuó el espectáculo de Abbamania, show tributo a cargo de la única producción que se ha presentado en el musical de Mamma Mia!.

Ayer en el recinto de avenida Fundidora se pudieron escuchar los éxitos que convirtieron a la agrupación en la banda con más ventas registradas en la década de los 70's. Dancing Queen y Mamma Mia fueron su carta de presentación, con las cuales provocaron que gran parte del público se pusiera de pie para bailar.

La fiesta siguió con Take a Chance On Me, tema incluido su quinto disco de estudio titulado The Album. Waterloo y S. O. S. fueron las siguientes canciones en llegar y donde las vocalistas, quienes junto a sus compañeros portaron vestuarios y looks similares a los de la alineación original conformada por Agnetha, Björn, Benny y Anni-Frid, además de presumir su impresionante rango vocal.

´´Muchas gracias, buenas noches, nosotros somos Abbamania y venimos desde Canadá. Estamos felices de estar aquí, Monterrey´´, expresó una de las cantantes. Chiquitita y Money, Money, Money también formaron parte del repertorio de la agrupación, la cual logró que los asistentes viajarán en el tiempo para disfrutar del pop de antaño que hasta la fecha sigue cautivando a nuevas generaciones.

Antes de la aparición de Abbamania en el escenario, Night Fever, banda tributo de los Bee Gees, emocionó a la audiencia con temas como Jive Talkin', I've Gotta Get a Message to You, I Started a Joke, Nights on Broadway y How Can You Mend a Broken Heart, pero fue ya al final de su intervención, fue cuando el lugar se transformó en una verdadera ´disco´, con Stayin' Alive y You Should Be Dancing.